Фото с сайта heartofsteel.ru

Кузнецы из Магнитогорска отправят стального голубя мира в штаб-квартиру ООН. Пятеро мастеров изготовили железную птицу как напоминание о целях, с которыми была создана международная организация. В ближайшее время они намерены послать изделие в Нью-Йорк. Идея заключается в том, что во время Великой Отечественной войны магнитогорские заводы делали броневую сталь, из которой был сделан каждый третий советский танк на фронте, теперь из этого материала выковали главный символ мира.

«Наш «стальной тыл» помог советским солдатам одержать победы в сотнях сражений. В 45-м мы «выковали» Победу – сегодня мы выковали мир», - отметил один из авторов произведения Петр Короленко.

Фото с сайта heartofsteel.ru

Перед тем, как отправить голубя в Америку, кузнецы провели с ним фотосессию. Они позировали на фоне индустриальных южноуральских пейзажей, Магнит-горы, где рабочие добывали сырье для производства стали, а также рядом с памятником «Тыл фронту».

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