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Челябинская область станет почетным гостем российско-китайского ЭКСПО
03.05.2017 г. 12:29
Челябинская область станет почетным гостем российско-китайского ЭКСПО. Крупнейшая двусторонняя выставка пройдет в Харбине с 15 по 19 июня. Южный Урал выбрали в качестве главного представителя от России. Как подчеркнули в минэкономразвития, такое решение было принято из-за того, что регион считается одним из самых эффективных в работе азиатскими партнерами. С китайской стороны почетным гостем станет провинция Гуандун.
Программа ЭКСПО будет посвящена нескольким темам. Среди них инновации, наука и техника, сотрудничество в области сельского хозяйства, в сфере малого и среднего предпринимательства, взаимодействие таможенных служб, развитие и презентация особых экономических зон, а также туристический потенциал России и Китая.
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