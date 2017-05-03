Фото с сайта uincar.ru

Продажи новых автомобилей в Челябинской области выросли почти на 20%. За первые три месяца 2017 года, по данным «Автостата», в регионе было реализовано почти 7 тыс. машин без пробега. По мнению президента ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры» Александра Рулевского, положительные изменения на авторынке области связаны с активацией отложенного спроса и стабилизацией рубля.

«В первом квартале все мы видели, что нефть была в определенном коридоре за 50 долларов за баррель. И доллар был в определенном коридоре от 56 до 59 рублей. Определенная стабилизация, конечно, играет успокаивающую роль. Второй аспект, он будет проявляться все больше и больше, связан с тем, что за два года кризисных явлений на автомобильном рынке накопился большой отложенный спрос. В докризисные времена в области продавалось 60-65 тыс. новых автомобилей. В эпоху кризиса было 30-32 тыс. в год. За два года мы как раз недопродали порядка 50 тыс. автомобилей», - прокомментировал Александр Рулевский.

По прогнозам Александра Рулевского, если не произойдет форс-мажорных ситуаций в экономике и внешней политике России, тенденция к увеличению спроса будет продолжаться. К концу года, по данным эксперта, Челябинская область поднимет уровень продаж новых автомобилей на 15-20%, по сравнению с 2016-м.

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