Фото с сайта vk.com/chel4m3

На ЧМЗ молодая женщина перекинула грудного ребенка через балконные перила. В социальных сетях очевидцы сообщили, что девушка держала малыша за руки, стоя на площадке балкона. Младенец же находился на улице. Ногами он опирался о подставку для цветочного ящика. Прохожие сфотографировали странную «прогулку».

Выложенные в соцсети «ВКонтакте» снимки вызвали шквал комментариев. Большинство людей осуждали женщину. Впрочем, иные отмечали, что ребенка держат крепко. «Воспитывает десантника», - писали некоторые. По факту заснятого инцидента начал проверку Следственный комитет. В распоряжении правоохранителей оказалась информация о том, что такие «прогулки» ребенок совершал еще несколько раз.

Фото: "Подслушано ЧМЗ (Official)" / vk.com

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