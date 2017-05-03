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02.05.2017 г. | 10:49
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02.05.2017 г. | 10:42
На ЧМЗ молодая женщина перекинула грудного ребенка через балконные перила
03.05.2017 г. 11:53
На ЧМЗ молодая женщина перекинула грудного ребенка через балконные перила. В социальных сетях очевидцы сообщили, что девушка держала малыша за руки, стоя на площадке балкона. Младенец же находился на улице. Ногами он опирался о подставку для цветочного ящика. Прохожие сфотографировали странную «прогулку».
Выложенные в соцсети «ВКонтакте» снимки вызвали шквал комментариев. Большинство людей осуждали женщину. Впрочем, иные отмечали, что ребенка держат крепко. «Воспитывает десантника», - писали некоторые. По факту заснятого инцидента начал проверку Следственный комитет. В распоряжении правоохранителей оказалась информация о том, что такие «прогулки» ребенок совершал еще несколько раз.
Фото: "Подслушано ЧМЗ (Official)" / vk.com
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