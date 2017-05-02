Фото с сайта 74.мвд.рф

Один человек погиб и пятеро пострадали после лобового ДТП в Челябинской области. Авария произошла в понедельник, 1 мая, на дороге Пласт–Кочкарь–Демарино. Автомобиль Hyundai лоб в лоб столкнулся с легковушкой Nissan и перевернулся. Смертельные травмы получила 21-летняя пассажирка Hyundai. Она скончалась в реанимации пластовской горбольницы. Остальные пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Полиция проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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