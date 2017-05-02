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Двое мужчин погибли в подвале частного дома в Магнитогорске
02.05.2017 г. 16:13
Фото с сайта mediakuzbass.ru
Двое мужчин погибли в подвале частного дома в Магнитогорске. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Произошло все в понедельник, 1 мая. Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, предполагается, что мужчины бензиновой мотопомпой откачивали воду из подвала дома. Вероятно, они надышались угарным газом и погибли. Следов криминальной смерти на телах обнаружено не было.
В подвале также находился 18-летний сын одного из погибших. Он выжил, сейчас находится в реанимации. По факту смерти мужчин проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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