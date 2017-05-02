Челябинск
- +12 ... +14 C°
- +17 ... +19 C°
- 56.9518р. - 0.0320
- 62.1515р. + 0.1075
Нескучное право
-
02.05.2017 г. | 10:49
-
02.05.2017 г. | 10:42
Топ-5 новостей Челябинска
3-метровый песчаный смерч образовался на шершневской плотине
02.05.2017 г. 15:58
Скриншот с сайта youtube.com / Anton Bruhanov
3-метровый песчаный смерч образовался на шершневской плотине. Высокий вихрь удивил прохожих и автомобилистов днем в воскресенье, 30 апреля. Его закружило у въезда на плотину рядом с водохранилищем. На кадрах записи видно, как поток воздуха подхватил клубы пыли и стал носить их в нескольких метрах от дороги. Воронка держалась в течение 30-40 секунд. В комментариях к видео один из пользователей отметил, что каждый день наблюдает такое явление у себя во дворе. Ролик набрал уже более 8 тыс. просмотров.
Видео: Anton Bruhanov / youtube.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 30.08.2016 г. Смерч пронесся по Верхнему Уфалею и попал на видео
- 05.08.2016 г. Смерч на пляже в Чурилово сняли на видео
- 06.03.2015 г. Каждая вторая плотина в Челябинской области потенциально опасна
- 08.04.2014 г. Подтопления поселка Мелькомбинат в Челябинске в этом году не будет.
- 21.03.2014 г. Шершневская плотина готова к пропуску паводковых вод.