Скриншот с сайта youtube.com / Anton Bruhanov

3-метровый песчаный смерч образовался на шершневской плотине. Высокий вихрь удивил прохожих и автомобилистов днем в воскресенье, 30 апреля. Его закружило у въезда на плотину рядом с водохранилищем. На кадрах записи видно, как поток воздуха подхватил клубы пыли и стал носить их в нескольких метрах от дороги. Воронка держалась в течение 30-40 секунд. В комментариях к видео один из пользователей отметил, что каждый день наблюдает такое явление у себя во дворе. Ролик набрал уже более 8 тыс. просмотров.

Видео: Anton Bruhanov / youtube.com

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