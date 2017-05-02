Фото с сайта новости-волжского.рф

Отец-алкоголик в Еманжелинске заставил дочь попрошайничать возле магазина. 48-летний мужчина научил девочку вызывать жалость у прохожих и стал приводить ребенка к торговой точке. Деньги он тратил на спиртное и сигареты. Сам нигде не работал, пьянствовал, ранее был неоднократно судим. Родитель уже привлекался к административной ответственности за недобросовестное исполнение обязанностей.

В полицию о маленькой нищенке сообщили горожане. Правоохранители вместе с представителями органов опеки отправились по адресу, где проживали отец и дочь. Хозяин квартиры был пьян, в доме не было никакой еды. Девочку забрали и передали на воспитание матери. Женщина тоже ранее пила и не работала, но в данный момент трудоустроилась и прекратила пьянство.

На еманжелинца завели уголовное дело за вовлечение ребенка в бродяжничество и попрошайничество. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

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