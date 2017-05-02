Фото с сайта sledcom.ru

Тело 16-летнего студента нашли в доме в Южноуральске. Предположительно, парень свел счеты с жизнью. Обнаружили тело родственники в воскресенье, 30 апреля. По факту смерти молодого человека начата проверка СК. В правоохранительных органах отмечают, что подросток не состоял в так называемых «группах смерти» в социальных сетях, и причиной отчаянного шага стали исключительно личные проблемы.

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