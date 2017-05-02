Фото с сайта chelchel-ru.livejournal.com

В рамках реконструкции асфальт на площади Революции заменят плиткой. Запланированы и другие новшества - рядом с музеем искусств появится ротонда, будет установлено несколько малых архитектурных форм. Кроме того, на площади заменят фонари, уберут ларьки, а вместо них смонтируют аккуратные навесы и тематические площадки. Благоустраивать территорию закончат уже в 2017 году.

Реконструкция будет проведена в соответствии с концепцией, утвержденной в региональном минстрое. Проект выбрали в ходе конкурса. Как сообщает "Коммерсантъ", в творческом соревновании приняли участие несколько челябинских архитекторов. Поступили как предложения, незначительно меняющие облик площади, так и революционные идеи. Например, был план убрать трибуны и памятник Ленину, чтобы открыть панораму сквера и вид на драмтеатр. По мнению экспертов, победил "осторожный" проект, который сохраняет существующий облик и не разрушает привычный ансамбль.

Подобные архитектурные конкурсы на благоустройство проспекта Ленина, сквера перед ЮУрГУ, а также горсада имени Пушкина пройдут в ближайшее время.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 02.05.2017 г.»