- +12 ... +14 C°
- +17 ... +19 C°
- 56.9518р. - 0.0320
- 62.1515р. + 0.1075
-
02.05.2017 г. | 10:49
-
02.05.2017 г. | 10:42
В рамках реконструкции асфальт на площади Революции заменят плиткой
02.05.2017 г. 15:25
В рамках реконструкции асфальт на площади Революции заменят плиткой. Запланированы и другие новшества - рядом с музеем искусств появится ротонда, будет установлено несколько малых архитектурных форм. Кроме того, на площади заменят фонари, уберут ларьки, а вместо них смонтируют аккуратные навесы и тематические площадки. Благоустраивать территорию закончат уже в 2017 году.
Реконструкция будет проведена в соответствии с концепцией, утвержденной в региональном минстрое. Проект выбрали в ходе конкурса. Как сообщает "Коммерсантъ", в творческом соревновании приняли участие несколько челябинских архитекторов. Поступили как предложения, незначительно меняющие облик площади, так и революционные идеи. Например, был план убрать трибуны и памятник Ленину, чтобы открыть панораму сквера и вид на драмтеатр. По мнению экспертов, победил "осторожный" проект, который сохраняет существующий облик и не разрушает привычный ансамбль.
Подобные архитектурные конкурсы на благоустройство проспекта Ленина, сквера перед ЮУрГУ, а также горсада имени Пушкина пройдут в ближайшее время.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 28.10.2016 г. Площадь Революции в Челябинске предложили замостить гранитом
- 10.11.2014 г. В Челябинске реконструкцию сквера рядом с площадью Революции перенесли на весну
- 02.09.2014 г. Поющий фонтан в центре Челябинска откроют в День города. ВИДЕО
- 05.04.2012 г. В Челябинске капитально отремонтируют сквер на Площади Революции.