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02.05.2017 г. | 10:49
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02.05.2017 г. | 10:42
Борис Дубровский потребовал провести День Победы «без эксцессов»
02.05.2017 г. 15:12
Борис Дубровский потребовал провести День Победы «без эксцессов». Губернатор на совещании с замами и министрами отметил хороший уровень организации первомайских торжеств в Челябинске и заявил о необходимости активизации подготовительных работ в преддверии 9 мая.
«Впереди у нас День Победы – важно, чтобы он прошел так же ровно, празднично, без эксцессов. Особое внимание в эти дни необходимо уделить безопасности в местах массового скопления людей, обеспечить дежурство машин скорой помощи. В регионе 36 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них в праздничный день должен ощутить нашу особую заботу, внимание и любовь», - сказал Дубровский.
Отмечать День Победы начнут в 10 часов утра с церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы. На 12 часов намечен старт торжественного построения войск челябинского гарнизона на площади Революции. В 15 часов начнет движение «Бессмертный полк». В парках устроят народные гуляния и концерты, которые продлятся до позднего вечера. А в 22 часа с набережной реки Миасс в небо выпустят почти 3,5 тыс. салютных залпов.
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