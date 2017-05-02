Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский потребовал провести День Победы «без эксцессов». Губернатор на совещании с замами и министрами отметил хороший уровень организации первомайских торжеств в Челябинске и заявил о необходимости активизации подготовительных работ в преддверии 9 мая.

«Впереди у нас День Победы – важно, чтобы он прошел так же ровно, празднично, без эксцессов. Особое внимание в эти дни необходимо уделить безопасности в местах массового скопления людей, обеспечить дежурство машин скорой помощи. В регионе 36 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них в праздничный день должен ощутить нашу особую заботу, внимание и любовь», - сказал Дубровский.

Отмечать День Победы начнут в 10 часов утра с церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы. На 12 часов намечен старт торжественного построения войск челябинского гарнизона на площади Революции. В 15 часов начнет движение «Бессмертный полк». В парках устроят народные гуляния и концерты, которые продлятся до позднего вечера. А в 22 часа с набережной реки Миасс в небо выпустят почти 3,5 тыс. салютных залпов.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 02.05.2017 г.»