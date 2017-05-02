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02.05.2017 г. | 10:49
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02.05.2017 г. | 10:42
«Грязный» забег. Челябинцы будут участвовать в «Гонке героев»
02.05.2017 г. 15:02
Знаменитый забег с препятствиями состоится 13 мая на Чебаркульском полигоне. Перед основным стартом состоялся подготовительный этап. В минувшие выходные девять команд по пять человек вышли испытать силу и выносливость своих участников.
Они на 15 метров протащили по площади Революции БТР. И их старания не были напрасны - победителей ждали получили право участвовать в первом челябинском этапе «Гонки Героев» в этом году! Желающих испытать свои силы в экстремальном забеге ждут обновленная 9-километровая трасса и свыше 30 препятствий. Организаторы также приготовили жетон «Гонки Героев» нового образца.
Фото предоставлено АНО "Гонка Героев"
«Гонка Героев» - командное мероприятие. Многие препятствия разработаны таким образом, что без поддержки товарищей их невозможно преодолеть. Принять участие может каждый желающий - достаточно позвать друзей, зарегистрироваться на сайте или присоединится к единомышленникам уже на самом забеге.
Для зрителей и участников на мероприятии будет работать фан-зона со спортивными активностями, фуд-кортом, конкурсами и призами. Также для удобства гостей мероприятия будет организован бесплатный трансфер из Челябинска (запланированы автобусы от Театральной площади), парковка на тысячу машиномест, горячий душ и чай, отдельные раздевалки и полевая кухня.
Фото предоставлено АНО "Гонка Героев"
Проект уже стал неотъемлемой частью летнего досуга для жителей города, а новый сезон «Гонки Героев» станет еще одним доказательством того, спорт может быть увлекательным и доступным каждому.
Больше подробностей на сайте лигагероев.рф
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