«Грязный» забег. Челябинцы будут участвовать в «Гонке героев»

Фото предоставлено АНО "Гонка Героев"

Знаменитый забег с препятствиями состоится 13 мая на Чебаркульском полигоне. Перед основным стартом состоялся подготовительный этап. В минувшие выходные девять команд по пять человек вышли испытать силу и выносливость своих участников.

Они на 15 метров протащили по площади Революции БТР. И их старания не были напрасны - победителей ждали получили право участвовать в первом челябинском этапе «Гонки Героев» в этом году! Желающих испытать свои силы в экстремальном забеге ждут обновленная 9-километровая трасса и свыше 30 препятствий. Организаторы также приготовили жетон «Гонки Героев» нового образца.

Фото предоставлено АНО "Гонка Героев"

«Гонка Героев» - командное мероприятие. Многие препятствия разработаны таким образом, что без поддержки товарищей их невозможно преодолеть. Принять участие может каждый желающий - достаточно позвать друзей, зарегистрироваться на сайте или присоединится к единомышленникам уже на самом забеге.

Для зрителей и участников на мероприятии будет работать фан-зона со спортивными активностями, фуд-кортом, конкурсами и призами. Также для удобства гостей мероприятия будет организован бесплатный трансфер из Челябинска (запланированы автобусы от Театральной площади), парковка на тысячу машиномест, горячий душ и чай, отдельные раздевалки и полевая кухня.

Фото предоставлено АНО "Гонка Героев"

Проект уже стал неотъемлемой частью летнего досуга для жителей города, а новый сезон «Гонки Героев» станет еще одним доказательством того, спорт может быть увлекательным и доступным каждому.

Больше подробностей на сайте лигагероев.рф

Все новости за 02.05.2017 г.»