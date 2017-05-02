Фото с сайта tisk.su

В Челябинской области на торги выставили четыре месторождения песка и кварцитов. Аукционы запланированы на сентябрь. На них, в частности, выставляют крупное месторождение строительного песка в Варненском районе. Оно состоит из трех участков. В общей сложности потенциал недр оценивается в 17 млн кубометров. Стартовый размер платежа за пользование ресурсами установлен в размере 1 млн 700 тыс. рублей.

Еще одно месторождение в Межозерном обладает запасами песка на 10 млн кубических метров. Его предоставят в разработку за 138 тыс. рублей. Кварциты можно будет добывать за 168 тыс. рублей на участке Урлядинский в Верхнеуральском районе. Его прогнозные ресурсы оценили в 26 млн кубометров.

Также в Аргаяшском районе на аукцион выставлен участок магматических и метаморфических пород Метелево. Ресурсный потенциал оценен в 9 млн кубометров. Торги за этот участок начнут с суммы в 1 млн 300 тыс. рублей.

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