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02.05.2017 г. | 10:42
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Жительница Челябинской области попала в больницу из-за таблеток для похудения
02.05.2017 г. 14:15
Фото с сайта sobkor02.ru
Жительница Челябинской области попала в больницу из-за таблеток для похудения. Инцидент произошел в Кыштыме. В понедельник, 1 мая, медики Кыштымской горбольницы обратились в полицию с заявлением о том, что к ним поступила пациентка с медикаментозным отравлением. Девушка принимала препараты для снижения веса. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, сообщает сайт kyshtym24.ru.
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