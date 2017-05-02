Фото с сайта sobkor02.ru

Жительница Челябинской области попала в больницу из-за таблеток для похудения. Инцидент произошел в Кыштыме. В понедельник, 1 мая, медики Кыштымской горбольницы обратились в полицию с заявлением о том, что к ним поступила пациентка с медикаментозным отравлением. Девушка принимала препараты для снижения веса. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, сообщает сайт kyshtym24.ru.

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