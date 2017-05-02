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Прокуратура наказала коммунальщиков, оставивших без воды поселок Локомотивный
02.05.2017 г. 14:12
Фото с сайта pravmin74.ru
Прокуратура наказала коммунальщиков, оставивших без воды поселок Локомотивный. Карталинское подразделение надзорного ведомства установило, что жители несколько недель просидели с сухими кранами из-за МУП «ЖКХ». Сотрудники компании не стали ликвидировать цепочку произошедших в апреле 2017 года аварий на водоводе. В адрес начальника МУПа вынесли представление, возбуждено административное дело.
Как доложил сегодня на аппаратном совещании с губернатором его заместитель Сергей Шаль, последствия коммунальных аварий в Локомотивном устранены, в дома поселка подается вода. Трубу протяженностью 30 км обследовали специалисты областного минстроя и магнитогорского водоканала.
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