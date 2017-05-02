Фото с сайта iro86.ru

Каждый третий россиянин видит смысл жизни в работе. Более 70% не перестанут ходить на службу, даже если будет такая возможность. К таким выводам пришли ученые Центра социологических и интернет-исследований Научного парка СПбГУ в результате масштабного опроса. В анкетировании приняли участие 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Ученые выяснили, что чувство удовлетворения у людей вызывает не сам труд, а доход, который он приносит. Более половины респондентов ответили, что ходят на службу из-за денег, а не потому что нравится. Наиболее уважаемыми считаются высокооплачиваемые профессии, а не те, которые направлены на помощь людям и обществу.

По мнению исследователей, то, что люди не воспринимают работу как сферу самореализации и личностного роста, связано с несправедливой системой оценки сотрудников, отсутствием перемен, связанных с внедрением новых технологий, ухудшением условий труда и повышением его интенсивности без соответствующего вознаграждения.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 02.05.2017 г.»