- +12 ... +14 C°
- +17 ... +19 C°
- 56.9518р. - 0.0320
- 62.1515р. + 0.1075
-
02.05.2017 г. | 10:49
-
02.05.2017 г. | 10:42
В выходные челябинцы массово жаловались на запах гари и выбросы
02.05.2017 г. 13:39
В выходные челябинцы массово жаловались на запах гари и выбросы. В областную экологическую приемную за последние двое суток поступило более 80 обращений. Больше всего сигналов пришло из Металлургического, Тракторозаводского, Ленинского, Курчатовского и Калининского районов. Люди сообщали о дыме, причиной которого были природные пожары в пригороде. В ночь на 1 мая и весь праздничный день челябинцы также жаловались на химический запах от металлургических предприятий.
«Жители Металлургического, Калининского и Тракторозаводского районов жаловались на деятельность предприятия «Мечел», в частности на несанкционированные источники на доменном и конверторном цехе, выбросы которых шли и рассеивались над городом», - сообщил директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.
Все выходные в Челябинске действовало предупреждение об НМУ. Был слабый ветер неблагоприятного направления. Режим «черного неба» сохранится в городе до вечера сегодняшнего дня, 2 мая.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 28.04.2017 г. «Молочные реки» стекают вдоль Бродокалмакского тракта в Первое озеро
- 27.04.2017 г. Более 150 млн рублей получит Челябинская область на экологические мероприятия
- 14.04.2017 г. «Уралбройлер» залил нефтепродуктами и пометом поселок в Челябинской области
- 13.04.2017 г. Рядом с главными виновниками смога в Челябинске установят стационарные посты контроля
- 12.04.2017 г. В Коркино выпал черный угольный осадок