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В выходные челябинцы массово жаловались на запах гари и выбросы. В областную экологическую приемную за последние двое суток поступило более 80 обращений. Больше всего сигналов пришло из Металлургического, Тракторозаводского, Ленинского, Курчатовского и Калининского районов. Люди сообщали о дыме, причиной которого были природные пожары в пригороде. В ночь на 1 мая и весь праздничный день челябинцы также жаловались на химический запах от металлургических предприятий.

«Жители Металлургического, Калининского и Тракторозаводского районов жаловались на деятельность предприятия «Мечел», в частности на несанкционированные источники на доменном и конверторном цехе, выбросы которых шли и рассеивались над городом», - сообщил директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Все выходные в Челябинске действовало предупреждение об НМУ. Был слабый ветер неблагоприятного направления. Режим «черного неба» сохранится в городе до вечера сегодняшнего дня, 2 мая.

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