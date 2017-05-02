Челябинск
- +12 ... +14 C°
- +17 ... +19 C°
- 56.9518р. - 0.0320
- 62.1515р. + 0.1075
Нескучное право
-
02.05.2017 г. | 10:49
-
02.05.2017 г. | 10:42
Топ-5 новостей Челябинска
Отключать горячую воду в Челябинске начнут 16 мая
02.05.2017 г. 13:06
Фото с сайта saroblnews.ru
Отключать горячую воду в Челябинске начнут 16 мая. Первый этап опрессовки стартует в Калининском районе. Там без горячей воды на две недели оставят более 200 домов и 34 соцучреждения. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник управления ЖКХ Сергея Кочетков, подробный график опрессовки скоро появится на официальном сайте городской администрации.
В прошлом году отключения горячего водоснабжения проводили в шесть этапов. Опрессовка началась с 23 мая. С сегодняшнего дня, 2 мая, в домах Челябинска также начали отключать отопление. Это связано с тем, что в последние пять дней среднесуточная температура была выше +8 градусов.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 15.08.2016 г. Челябинцы задолжали коммунальщикам за воду 600 млн рублей
- 15.08.2016 г. Опрессовка теплосетей в Челябинске завершилась на пять дней раньше срока
- 01.08.2016 г. Более сотни домов в Челябинске с сегодняшнего дня останутся без горячей воды
- 29.06.2016 г. 5 июля горячую воду отключат в 780-ти зданиях Челябинска
- 27.06.2016 г. В домах Советского района массово перекроют воду из-за замены задвижек