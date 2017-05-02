Фото с сайта saroblnews.ru

Отключать горячую воду в Челябинске начнут 16 мая. Первый этап опрессовки стартует в Калининском районе. Там без горячей воды на две недели оставят более 200 домов и 34 соцучреждения. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник управления ЖКХ Сергея Кочетков, подробный график опрессовки скоро появится на официальном сайте городской администрации.

В прошлом году отключения горячего водоснабжения проводили в шесть этапов. Опрессовка началась с 23 мая. С сегодняшнего дня, 2 мая, в домах Челябинска также начали отключать отопление. Это связано с тем, что в последние пять дней среднесуточная температура была выше +8 градусов.

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