Фото: УФССП по Челябинской области

Приставы арестовали BMW челябинца из-за долга в 370 тыс. рублей по транспортному налогу. «Помочь» таким образом 43-летнему мужчине судебные исполнители решили потому, что он почти год скрывал доходы, не выплачивая налог на три своих авто. В общей сложности автомобилист задолжал государству больше 370 тыс. рублей.

Чтобы принудить челябинца к расчету, приставы ограничили возможности регистрационных действий с дорогим автопарком. Кроме того, должнику запретили покидать Россию. На майские праздники мужчина запланировал заграничный отдых и приехал к приставам, чтобы выяснить, закреплен ли за ним по-прежнему статус невыездного. Узнав, что пересекать границу нельзя, прямо в приемной он предался размышлениям: не выплатить ли долг? Принять окончательное решение ему помогли приставы: они арестовали BMW X6M 2010 года выпуска, на котором и приехал злостный неплательщик. Осознав, что другим способом авто не вернуть, челябинец в тот же день перечислил все деньги.

Фото: УФССП по Челябинской области

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