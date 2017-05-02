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Управление федеральных дорог «Южный Урал» возглавил тюменский чиновник
02.05.2017 г. 12:57
Фото с сайта www.rosavtodor.ru
Управление федеральных дорог «Южный Урал» возглавил тюменский чиновник. Александр Лебедев уже приступил к работе. Он сменил Александра Луцета, который был руководителем подразделения Росавтодора в Челябинской области в течение 10 лет. Александру Лебедеву 39 лет. До перевода на Южный Урал он занимал аналогичную должность в Тюменской области. Его суммарный стаж в системе Росавтодора - свыше трех лет. Лебедев также занимался организацией грузоперевозок и работал начальником логистического центра «Транспортная дирекция Олимпийских игр».
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