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Суд на 90 суток закрыл шахту «Центральная», где погибли двое рабочих
02.05.2017 г. 12:13
Фото с сайта ugold.ru
Суд на 90 суток закрыл шахту «Центральная», где погибли двое рабочих. Добычу руды приостановили в блоках на глубине 700 метров на участке "Север", сообщает пресс-служба Пластского городского суда. Срок исчисляется с 25 апреля.
Обрушение породы произошло утром 23 апреля. При разборе завала на поверхность было эвакуировано тело одного шахтера. Еще одного погибшего горняка нашли спустя сутки. Живым удалось достать 28-летнего мужчину. Он получил переломы двух ребер и малой берцовой кости.
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