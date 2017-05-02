Фото с сайта ugold.ru

Суд на 90 суток закрыл шахту «Центральная», где погибли двое рабочих. Добычу руды приостановили в блоках на глубине 700 метров на участке "Север", сообщает пресс-служба Пластского городского суда. Срок исчисляется с 25 апреля.

Обрушение породы произошло утром 23 апреля. При разборе завала на поверхность было эвакуировано тело одного шахтера. Еще одного погибшего горняка нашли спустя сутки. Живым удалось достать 28-летнего мужчину. Он получил переломы двух ребер и малой берцовой кости.

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