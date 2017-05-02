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02.05.2017 г. | 10:49
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02.05.2017 г. | 10:42
На площади Революции сегодня проведут прогон звука парада Победы
02.05.2017 г. 12:09
На площади Революции сегодня, 2 мая, проведут прогон звука парада Победы. Перед генеральной репетицией специалисты протестируют оборудование, которое будет использовано на построении 9 мая. Установленная в Челябинске акустическая система является аналогом той, что обслуживает парад на Красной площади в Москве.
Основой для нее служит стационарный радиоузел, расположенный в одном из ближайших домов. На трибунах установлено 10 микрофонов, они посылают на точку сигнал, который многократно усиливается и передается на динамики по периметру площади. Мощность звука из колонок составит 10 киловатт, сообщили в пресс-службе "Ростелекома".
Фото: Пресс-служба "Ростелекома"
Оборудование позволяет также организовать прямое включение из любого города. Например, если Владимир Путин решит поздравить Южный Урал с праздником, челябинцы это услышат, обещают организаторы.
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