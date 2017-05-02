На площади Революции сегодня проведут прогон звука парада Победы

Фото: Пресс-служба "Ростелекома"

На площади Революции сегодня, 2 мая, проведут прогон звука парада Победы. Перед генеральной репетицией специалисты протестируют оборудование, которое будет использовано на построении 9 мая. Установленная в Челябинске акустическая система является аналогом той, что обслуживает парад на Красной площади в Москве.

Основой для нее служит стационарный радиоузел, расположенный в одном из ближайших домов. На трибунах установлено 10 микрофонов, они посылают на точку сигнал, который многократно усиливается и передается на динамики по периметру площади. Мощность звука из колонок составит 10 киловатт, сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

Фото: Пресс-служба "Ростелекома"

Оборудование позволяет также организовать прямое включение из любого города. Например, если Владимир Путин решит поздравить Южный Урал с праздником, челябинцы это услышат, обещают организаторы.

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