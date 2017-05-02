- +12 ... +14 C°
- +17 ... +19 C°
- 56.9518р. - 0.0320
- 62.1515р. + 0.1075
-
02.05.2017 г. | 10:49
-
02.05.2017 г. | 10:42
Жители Челябинской области стали реже обращаться в туркомпании
02.05.2017 г. 12:03
Жители Челябинской области стали реже обращаться в туркомпании. Если в прошлом году наблюдалось повышение спроса на путевки, то в грядущем сезоне ожидается резкий спад. Президент челябинской ассоциации туристических организаций Людмила Мосина отметила, что это связано в первую очередь со снижением уровня жизни южноуральцев. У людей просто нет денег, чтобы куда-то ехать. А если кто-то и может накопить на отпуск, то не желает платить посредникам и не обращается в туркомпании.
«Количество туристов, безусловно, сокращается. Снижение платежеспособности отразилось на туристических услугах. Самое главное - сокращение идет по внутреннему туризму. Люди пытаются сэкономить, люди пытаются поехать самостоятельно. В прошлом году они, может быть, съездили организованно, а в этом - хотят попробовать сделать все сами», - отметила Людмила Мосина.
Также Людмила Мосина рассказала, что при общем падении спроса на путевки выравнивается количество заграничных и внутрироссийских поездок. В 2016 году на зарубежные туры приходилось около 30% продаж, сейчас их около 50%. По мнению эксперта, это связано с разочарованностью жителей отдыхом на российских курортах.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 28.04.2017 г. Монополизация туристического рынка приведет к удорожанию заграничных путевок в Челябинской области
- 27.04.2017 г. Челябинцам рассказали о том, куда поехать на майские праздники
- 27.04.2017 г. Южноуральские туристы разочаровались в курортах Крыма
- 07.04.2017 г. Челябинск вошел в топ-20 бюджетных туристических направлений на майские праздники
- 24.03.2017 г. Челябинские металлурги будут отдыхать в Сочи по себестоимости