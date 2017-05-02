Фото с сайта tezperm.ru

Жители Челябинской области стали реже обращаться в туркомпании. Если в прошлом году наблюдалось повышение спроса на путевки, то в грядущем сезоне ожидается резкий спад. Президент челябинской ассоциации туристических организаций Людмила Мосина отметила, что это связано в первую очередь со снижением уровня жизни южноуральцев. У людей просто нет денег, чтобы куда-то ехать. А если кто-то и может накопить на отпуск, то не желает платить посредникам и не обращается в туркомпании.

«Количество туристов, безусловно, сокращается. Снижение платежеспособности отразилось на туристических услугах. Самое главное - сокращение идет по внутреннему туризму. Люди пытаются сэкономить, люди пытаются поехать самостоятельно. В прошлом году они, может быть, съездили организованно, а в этом - хотят попробовать сделать все сами», - отметила Людмила Мосина.

Также Людмила Мосина рассказала, что при общем падении спроса на путевки выравнивается количество заграничных и внутрироссийских поездок. В 2016 году на зарубежные туры приходилось около 30% продаж, сейчас их около 50%. По мнению эксперта, это связано с разочарованностью жителей отдыхом на российских курортах.

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