Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Особый противопожарный режим ввели на всей территории Челябинской области. Постановлением регионального правительства от 30 апреля 2017 года запрещено выжигать сухую траву и устраивать пикники с разведением костров на полях и в лесах.

Причина введения особого режима - повышение температуры воздуха и ветреная погода. Количество природных пожаров в регионе уже значительно возросло. Во всех районах и городах области создают дополнительные группы, которые будут следить за соблюдением правил безопасности. Силы пожарной службы и привлеченных формирований координируют для максимально быстрой ликвидации возгораний.

Нарушителям особого режима грозят штрафы. Для частных лиц - от 2 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тыс.; для юрлиц – от 400 до 500 тыс. рублей.

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