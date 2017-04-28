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Житель Челябинской области изнасиловал 7-летнюю дочь своей подруги. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины из Верхнеуральска, который надругался над ребенком в феврале 2017 года.

Как сообщили в управлении СКР по региону, девочка - дочь сожительницы насильника. Уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), направлено для рассмотрения в суд.

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