Челябинск
- +10 ... +12 C°
- +11 ... +13 C°
- 56.9707р. + 0.6576
- 62.1664р. + 0.6612
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска
Житель Челябинской области изнасиловал 7-летнюю дочь своей подруги
28.04.2017 г. 16:08
Фото с сайта www.omskinform.ru
Житель Челябинской области изнасиловал 7-летнюю дочь своей подруги. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины из Верхнеуральска, который надругался над ребенком в феврале 2017 года.
Как сообщили в управлении СКР по региону, девочка - дочь сожительницы насильника. Уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), направлено для рассмотрения в суд.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 24.04.2017 г. В подъезде дома в Челябинске педофил напал на 12-летнюю девочку и пытался изнасиловать
- 21.04.2017 г. Сотрудники ДПС спасли девушку от группового изнасилования в Никольской роще
- 20.04.2017 г. Пьяный мужчина изнасиловал девушку на Заячьем острове
- 19.04.2017 г. В Карабаше трое мужчин пришли за долгом к местному жителю и изнасиловали его жену
- 18.04.2017 г. Жителя Кыштыма отправили в колонию на 12 лет за то, что он обнажил половые органы перед школьницей