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На Кировке прошел субботник в советском стиле
28.04.2017 г. 16:05
Фото с сайта cheladmin.ru
На Кировке прошел субботник в советском стиле. Началась экологическая акция сегодня, 28 апреля, в 14:00 с зарядки. Мероприятие прошло под звуки советских песен. Всем пришедшим раздали пилотки из газет. На пешеходной улице участники красили лавочки и белили деревья. Вместе с кисточками организаторы вручили волонтерам транспаранты в стиле соцреализма. На плакатах - лозунги, агитирующие за сохранение порядка в городе. После ударного труда все желающие смогут подкрепиться бутербродами и горячим чаем. О своем желании навести чистоту на Кировке заявили студенты вузов, трудовые коллективы, сотрудники администрации и учреждений образования и культуры.
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