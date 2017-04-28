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Где пожарным перед каждым выездом на ЧП нужно проводить 15-минутную тренировку?
28.04.2017 г. 15:59
«Нескучное право» снова с вами! Поздравляем всех пожарных с наступающим профессиональным праздником! Он отмечается 30 апреля. И в качестве подарка расскажем им, а заодно и всем про смешные законы о пожарных и пожарах.
Как обычно, в номинации «Смешные и глупые» побеждают законы США. Посудите сами, как еще можно назвать закон, действующий в Форт-Медисоне, штат Айова, согласно которому пожарные перед каждым выездом на пожар обязаны провести 15-минутную тренировку! Тренировки и тщательная подготовка – дело, конечно, полезное, но ведь не в то время, как где-то там разгорается пламя.
Не менее жестокосердным является закон Сент-Луиса, который запрещает пожарным спасать обнаженных или полуодетых женщин. В последнюю категорию входят дамы в халатах и ночных рубашках. Ох уж эта лицемерная высоконравственность! Хватило ее нам в свое время. Слава Богу, нынче в России жизнь ценится выше женской благопристойности.
Вернемся к списку законов, поразивших нас. Итак, Чикаго. Если вы окажетесь в этом городе, то не смейте есть в горящем доме! Это уголовное преступление. А в Новом Орлеане даже не думайте привязывать аллигаторов к пожарным гидрантам. «Что-что, - спросите вы, - аллигаторов?» Да, именно аллигаторов, вы не ослышались, - этих хладнокровных машин-убийц, которых, кто-то, видимо, держит в качестве питомцев, водит выгуливать и даже оставляет привязанным на улице, пока делает покупки в супермаркете.
Впрочем, не только запреты связаны с темой пожаров и пожаротушения, но и некоторые возможности, недоступные ранее в силу прямого законодательного запрета. Например, в Эванстоне (штат Иллинойс) только во время пожара вам разрешат переодеться в автомобиле.
Вот такие интересные законодательные диковинки имеют место в казалось бы цивилизованном высокоразвитом обществе. Благо, не в нашей стране. Еще раз поздравляем с праздником всех пожарных!
Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро "Ковалев, Рязанцев и партнеры"
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