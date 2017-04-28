Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 22 по 28 апреля 2017 года.

1. При обвале породы в шахте компании «Южуралзолото» погибли двое рабочих



Трагедия на шахте «Центральная» в Пластовском районе случилась утром в воскресенье, 23 апреля. Произошло обрушение породы на глубине 700 метров. 163 человека были эвакуированы, три - оказались под завалами. Одного рабочего нашли живым, двое погибли, им было 48 и 31 год.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

О завершении поисковых работ в МЧС сообщили днем в понедельник, 24 апреля. Состояние выжившего 28-летнего рабочего врачи оценивают как стабильное. Его доставили на реанимобиле в челябинскую областную больницу. "Уроженец Коркино в результате происшествия получил переломы двух ребер и малой берцовой кости. Самое опасное в его диагнозе - синдром длительного сдавления, который грозит серьезными осложнениями для почек (краш-синдром)", - сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Следователи изъяли на предприятии нормативные документы, регламентирующие рабочий процесс, должностные обязанности руководящих лиц, должностные инструкции ответственных за обеспечение безопасного режима в шахте. Также в СК изучают журналы инструктажей по технике безопасности. По мере разбора завалов в шахте будет проведен тщательный осмотр места ЧП. Проверки также проводят прокуратура и Ростехнадзор.

Фото с сайта ugold.ru





Известно, что «Южуралзолото» выплатит по 1 млн рублей семьям погибших шахтеров. «Мы заинтересованы, чтобы расследование прошло объективно и были выяснены все обстоятельства несчастного случая. Помощь семьям погибших будет оказана», - сказал управляющий директор компании Роман Бергер. Кроме того, материальную помощь распорядился выделить губернатор Борис Дубровский.



2. Автозавод «Урал» перешел на четырехдневку



Работать по сокращенному режиму будут почти 4,5 тыс. сотрудников миасского предприятия - весь коллектив. Об этом сообщается на сайте областного управления по труду. Ранее в руководстве завода подчеркивали, что не станут вводить укороченную неделю, однако ситуация изменилась. Корректировка планов связана с нестабильной рыночной конъюнктурой. График обещают вернуть в прежний режим с увеличением спроса на продукцию компании - тяжелую автотехнику.

Фото с сайта gubernator74.ru

По данным управления по труду, штат «Урала» - самый крупный в регионе коллектив предприятия, переведенный на сокращенную неделю. 2,5 тыс. человек работают в таком режиме на «ЧТЗ-Уралтрак» и свыше 2 тыс. - на чебаркульской «Уральской кузнице».

Также на этой неделе на аппаратном совещании у губернатора речь шла о ситуации на «Уфалейникеле», который проводит сокращение штата. По состоянию на 21 апреля на предприятии юридически уволено 1775 человек, чуть более 400 из них - пенсионеры.

«На текущий момент лишь 600 человек официально получили статус безработных, – сообщил первый заместитель губернатора Евгений Редин. – Это очень беспокоящая тенденция. Многие люди надеются, что осенью предприятие возобновит работу, хотя пока объективных предпосылок к этому нет. Мы со своей стороны работу по линии обеспечения занятости будем продолжать, сделаем все от нас зависящее».

Фото с сайта gubernator74.ru

По словам губернатора Бориса Дубровского, пока инвесторы только изучают возможность запуска мощностей градообразующего предприятия. «Я призываю жителей Верхнего Уфалея относиться к текущей ситуации прагматично, более взвешенно, и серьезно рассматривать те предложения, которые есть сейчас на рынке труда», – сказал глава региона.



3. Экологическая катастрофа. Около ста тонн мертвой рыбы всплыло в озере Кунашак



Факт массового замора обнаружил фонд «Маяк-57 Наследие». На странице организации в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 27 апреля, появились видеозаписи с шокирующими кадрами белой от мертвой рыбы поверхности озера. Активисты вместе с представителями районной прокуратуры отправились на водоем и проплыли по нему в резиновой лодке. Пробираться пришлось с трудом, поскольку местами слой рыбы доходит почти до метра. Плотность настолько большая, что озерные птицы ходят по этому "ковру" пешком. Запах, по свидетельству очевидцев, над водоемом стоит невыносимый.

Фото с сайта www.chelproc.ru

По предварительным расчетам, погибло несколько десятков тонн карася, карпа и окуня. Учитывая то, что мертвая рыба покрывает и дно озера, общее количество может дойти до ста тонн.

Видео: "Кунашак без коррупции, Маяк-57 Наследие" / vk.com

По факту замора прокуратура инициировала проверку. На водоеме будут работать эксперты, которые определят причину экологического бедствия и меры снижения вреда. В фонде «Маяк-57 Наследие» высказывают предположение, что рыбу отравил ядохимикатами арендатор озера. Сделано это было, по словам активистов, для того, чтобы в «зачищенном» водоеме разводить более ценные породы на продажу.

4. Автовышка с людьми в люльке перевернулась в центре Челябинска



ЧП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса вечером во вторник, 25 апреля. Грузовик подъехал к одному из зданий, и водитель поднял вышку к панорамному окну верхнего этажа. В люльке находились сотрудницы клининговой компании, они должны были мыть стекла. Развернутая стрела перевесила, автомобиль накренился и завалился на кабину, оси взлетели вверх над асфальтом.

Фото: Данил Шмыгин / Facebook

Видео: Alekz Dybin / youtube.com

В результате инцидента пострадали две женщины. Одна отделалась ушибами, другая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. По разным данным, госпитализация потребовалась одной из двоих мойщиц, которая была в люльке, либо женщине, которая проходила по тротуару в момент падения грузовика. Причины ЧП устанавливают правоохранительные органы.



5. «Осьминог-самодержец». Челябинский мастер создал скульптуру - собирательный образ управленца



Челябинский мастер создал скульптуру - собирательный образ управленца. В качестве материала Данил Шмыгин использовал глину. На своей странице в Facebook скульптор объяснил, что выбрал для создания образа именно осьминога, потому что этот моллюск покорил своими движениями и степенностью. В комментариях пользователи спросили, почему лицо - человеческое.

"Это некая параллель с людьми. Особенно с управленцами, которые стараются держать ситуацию под своим контролем, раскидав своих людей по местам для более успешного процесса", - написал автор скульптуры "Осьминог-самодержец".

Кстати, собеседники Данила Шмыгина в комментариях также рассуждают о некоем сходстве. "И ведь похож, очень похож!" - отмечают они.

Фото: Данил Шмыгин / facebook.com

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