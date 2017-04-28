Скриншот с сайта facebook.com / Виталий Безруков

«Молочные реки» стекают вдоль Бродокалмакского тракта в Первое озеро. Ручьи, окрашенные в белый цвет, обнаружили жители садового товарищества "Дружба". Они обратились в областную экологическую приемную. Директор фонда "Моя планета" Виталий Безруков съездил на место. Он высказал предположение, что сброс жидких отходов осуществляет завод железобетонных изделий, находящийся неподалеку. Предприятие работает уже более 50 лет и все это время сбрасывает отходы.

Ситуацию усугубило то, что на территории промзоны сейчас располагается более двух десятков производств, которые изготавливают строительные смеси. Их стоки могли повлиять на цвет ручья. Экологи обратились в региональное министерство экологии и управление Росприроднадзора для проведения совместной проверки и поиска источника загрязнения.

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