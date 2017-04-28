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20 тыс. человек в Челябинске выйдут на первомайские демонстрации
28.04.2017 г. 15:04
20 тыс. человек в Челябинске выйдут на первомайские демонстрации. Шествия традиционно пройдут с транспарантами, лозунгами, музыкой, в колоннах проедут украшенные транспортные средства.
Начнется череда митингов 1 мая на площади Революции. Там в 9 часов утра соберутся представители Российского объединенного трудового фронта. По соседству, на Театральной площади, с 9:30 будет митинговать Федерация профсоюзов Челябинской области.
Шествия планируют провести политические партии. "Единая Россия" стартует в 10 часов от площади Ярославского, встретится с "Молодой гвардией" на площади Революции, потом большой колонной сторонники партии власти отправятся в горсад Пушкина, где состоится праздничный концерт. "Справедливороссы" организуют демонстрацию в 11:00 у храма Александра Невского на Алом поле. Представители "ЛДПР" собираются на улице Кирова в полдень. В 13 часов участники пройдут по улицам Тимирязева и Воровского и выйдут митинговать на площадь Революции. КПРФ объявила сбор на площадке за памятником Курчатову. Беспартийные и не представляющие никакие организации граждане собираются в 11:40 у фонтанного комплекса "Пробуждение" на улице Воровского и в "Сквере Памяти" в Новосинеглазово.
В связи с проведением шествий трудящихся с 9 до 14 часов закроют улицу Тимирязева от Воровского до Цвиллинга. С 10 до 12 часов перегородят улицу Цвиллинга в сторону вокзала от площади Революции до горсада Пушкина, трамваев запрет не коснется. С 11 до 12:30 полностью очистят от транспорта проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга. В мэрии советуют жителям учитывать изменения и заранее планировать маршрут передвижения.
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