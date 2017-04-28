Фото с сайта mediakuzbass.ru

Заведующая детдомом в Челябинской области оплачивала штрафы деньгами воспитанников. Исполняющая обязанности директора учреждения, которое работает в Коркино, в 2014 и 2015 годах получала взыскания за недостаточный контроль за детьми: подростки гуляли пьяными. К административной ответственности женщину привлекали неоднократно, и средства на оплату штрафов она брала из личных денег своих подопечных. Теперь руководитель детдома будет отвечать по статье «Превышение должностных полномочий».

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Все новости за 28.04.2017 г.»