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Студента из Магнитогорска посадили на 2,5 года за публикации о «Правом секторе» в соцсети
28.04.2017 г. 14:53
Фото с сайта sledcom.ru
Студента из Магнитогорска посадили на 2,5 года за публикации о «Правом секторе» в соцсети. Суд признал 19-летнего парня виновным в публичных призывах к экстремизму и терроризму. Установлено, что в 2014-2015 годах он разместил на своей странице видео и сообщения, оправдывающие деятельность организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена решением Верховного суда РФ).
Магнитогорца приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили в течение года после освобождения размещать какую-либо информацию в интернете, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.
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