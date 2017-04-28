- +10 ... +12 C°
- +11 ... +13 C°
- 56.9707р. + 0.6576
- 62.1664р. + 0.6612
Житель Миасса перевел мошенникам почти 100 тыс. рублей после SMS о выигранном Lexus
28.04.2017 г. 14:52
Житель Миасса перевел мошенникам почти 100 тыс. рублей после SMS о выигранном Lexus. Жертвой заезженной, но эффективной ловушки стал 31-летний мужчина. На его мобильный телефон пришло сообщение о том, что он стал счастливым обладателем дорогого выигрыша - автомобиля Lexus. Обязательным условием получения приза была оплата пошлины в размере 92 тыс. 310 рублей. Деньги организаторы «лотереи» просили перевести через платежный терминал Qiwi. Мужчина отправил нужную сумму и попытался связаться с организаторами по указанному телефону. Однако абонент оказался недоступен.
Миассец наконец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 27.04.2017 г. Магнитогорская домработница украла у состоятельной семьи 10 тыс. долларов
- 21.04.2017 г. Директор и бухгалтер педколледжа в Магнитогорске похитили 2 млн рублей
- 20.04.2017 г. Жительница Челябинска вывела 31 млн рублей в Абхазию через фирму-однодневку
- 19.04.2017 г. Полицейский из Копейска украл у пенсионерки отложенные на похороны 168 тыс. рублей
- 05.04.2017 г. В Кыштыме мошенники выманили у пенсионерки четверть миллиона