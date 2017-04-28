Фото с сайта novosti-dny.ru

Житель Миасса перевел мошенникам почти 100 тыс. рублей после SMS о выигранном Lexus. Жертвой заезженной, но эффективной ловушки стал 31-летний мужчина. На его мобильный телефон пришло сообщение о том, что он стал счастливым обладателем дорогого выигрыша - автомобиля Lexus. Обязательным условием получения приза была оплата пошлины в размере 92 тыс. 310 рублей. Деньги организаторы «лотереи» просили перевести через платежный терминал Qiwi. Мужчина отправил нужную сумму и попытался связаться с организаторами по указанному телефону. Однако абонент оказался недоступен.

Миассец наконец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

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