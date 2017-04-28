Фото с сайта smolnarod.ru

В выходные из-за спортивных мероприятий и демонстраций перекроют центральные улицы. В предстоящую субботу, 29 апреля, движение ограничат на проспекте Ленина от Лесопарковой до Артиллерийской. С 10 до 14 часов там будут проходить легкоатлетический забег, кольцевая велогонка и эстафета лыжероллеров.

Транспортный коллапс ожидается 1 мая. В связи с проведением шествий трудящихся с 9 до 14 часов закроют улицу Тимирязева от Воровского до Цвиллинга. С 10 до 12 часов перегородят улицу Цвиллинга в сторону вокзала от площади Революции до горсада Пушкина, трамваев запрет не коснется. С 11 до 12:30 полностью очистят от транспорта проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга. В мэрии советуют жителям учитывать изменения и заранее планировать маршрут передвижения.

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