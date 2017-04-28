Фото с сайта vdnh.ru

В реконструкции павильона на ВДНХ используют продукцию рельсобалочного стана ЧМК. Двутавровые балки монтируют в зале «Космос» в знаменитом выставочном комплексе Москвы, сообщает пресс-служба «Мечела».

Павильон был построен в 1939 году. Сейчас там идет масштабная перепланировка. После реконструкции экспозиция пополнится новыми объектами. Там появится центр космонавтики и авиации с марсианской станцией, а также макетами ракет-носителей. На выставке можно будет увидеть копию орбитальной станции «Мир». Посетители смогут интерактивно «слетать» на Марс. В лектории можно будет совершить виртуальную экскурсию в планетарии разных стран мира. В центре павильона будет находиться полноразмерный 50-метровый макет ракеты-носителя «Ангара-А5», а также многоразовый ускоритель «Байкал».

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Все новости за 28.04.2017 г.»