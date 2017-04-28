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Суд полностью оправдал главу протестного лагеря дальнобойщиков в Челябинской области

28.04.2017 г. 14:37

Суд полностью оправдал главу протестного лагеря дальнобойщиков в Челябинской области
Фото Сергея Малевского

Суд полностью оправдал главу протестного лагеря дальнобойщиков в Челябинской области. Организатору пикета на «Восточном обходе Челябинска» Сергею Малевскому грозило наказание по административной статье «Нарушение порядка проведения массового мероприятия». Дело рассматривал мировой суд Красноармейского района.

Проблемы возникли из-за того, что водители не смогли согласовать с местными властями продление начатой в первых числах апреля стачки против системы «Платон». В результате Малевский, который является координатором областного отделения «Объединения перевозчиков России», получил предписание явиться в суд. Ему грозил серьезный штраф или несколько суток ареста. Однако в действиях главы протестного лагеря нарушений не нашли, и обвинение с дальнобойщика сняли.

Протестующие не планируют прекращать акцию, но автолагерь решили перенести на трассу М5. Бессрочная стачка продолжается под Златоустом. Свыше 20 грузовиков стоят на площадке возле знака "Европа-Азия".

 

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