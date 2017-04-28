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В МФЦ для бизнеса будет работать десять окон
28.04.2017 г. 14:35
В МФЦ для бизнеса будет работать десять окон. Об этом на совещании Борису Дубровскому доложил гендиректор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов. Офис объединит все институты поддержки бизнеса, функционирующие сегодня в Челябинской области. На одной площадке разместятся центры предоставления гарантий, микрофинансирования, поддержки предпринимательства, экспорта и инжиниринга. Также там можно будет подать заявку на участие в программах регионального Агентства инвестиционного развития, Фонда развития промышленности и Центра кластерного развития.
Открытие МФЦ для предпринимателей запланировано на 26 мая. Он будет работать в офисном центре Greenplex на улице Российской.
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