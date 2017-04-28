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Нескучное право
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Челябинский бегун умер во время тренировки прямо на треке
28.04.2017 г. 14:31
Фото с сайта krasnoturinsk.info
Челябинский бегун умер во время тренировки прямо на треке. Мужчина скоропостижно скончался на дистанции рано утром сегодня, 28 апреля, было около половины восьмого. Как сообщает 31tv.ru, легкоатлет, которому на вид было 40-45 лет, совершал пробежку на стадионе «Мечел». Когда мужчине стало плохо, находившиеся на треке люди вызвали скорую помощь, медбригада в течение длительного времени пыталась реанимировать бегуна, но сделать это не удалось. На место происшествия вызвали полицию.
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