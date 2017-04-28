Какой будет погода на первые майские праздники в Челябинске?

Фото с сайта politsib.ru

Синоптики пообещали челябинцам солнечные, хотя и прохладные выходные. По данным гидрометцентра, предстоящие суббота, воскресенье и понедельник пройдут без осадков. Но в городе будет ветрено, скорость порывов будет достигать 10 метров в секунду. Уличные термометры в субботу покажут около +15, на воскресенье прогнозируют +10 - +12.

В понедельник, 1 мая, в течение всего дня ожидаются слабая облачность и легкий юго-западный ветер. В утренние часы, когда по городу будет идти первомайское шествие, уличные термометры покажут 10-12 градусов выше нуля. А к вечеру потеплеет уже до +18.

По области в предстоящие длинные выходные воздух в дневные часы будет прогреваться до +20, особенно в южных районах. Правда в отдельных территориях возможны небольшие дожди.

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