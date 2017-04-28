Фото с сайта osipovichi.com

Монополизация туристического рынка приведет к удорожанию заграничных путевок в Челябинской области. Об этом корреспонденту "Челябинского эха" рассказала президент ассоциации туристических организаций Людмила Мосина. По ее словам, количество компаний может резко сократиться из-за вступления в силу с 1 января поправок в законодательство о туризме.

Новые правила значительно повышают финансовый порог входа на рынок. Позволить себе работать в этом бизнесе смогут только крупные фирмы. Раньше был только общий резервный фонд, куда операторы перечисляли средства на случай, если туристы, находящиеся за рубежом, не смогут выехать из-за банкротства отеля или перевозчика. Теперь, помимо этого, у каждого оператора появился персональный фонд, куда компания должна перечислять 1% от оборота. Кроме того, свою деятельность фирма, занимающаяся организацией отдыха за границей, обязана застраховать на сумму от 10 до 50 млн рублей, отметила Людмила Мосина.



«Идет все к монополии. И тогда мы с вами, по всей видимости, получим очень дорогой турпродукт, который может оказаться не доступным для нас. На сегодняшний день "красная дорога" дана для развития внутреннего туризма. Чтобы войти в этот бизнес, нужно застраховать свою деятельность на полмиллиона. Чтобы заниматься выездным туризмом, нужно 50 млн и плюс перечислить все эти деньги. Сейчас эта тенденция видна, и туристическое сообщество готовится к этому», - отметила Людмила Мосина.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 28.04.2017 г.»