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Ко Дню Победы в Челябинске появится мемориальная доска в честь маршала Жукова

28.04.2017 г. 12:25

Ко Дню Победы в Челябинске появится мемориальная доска в честь маршала Жукова
Источник: pravmin74.ru

Ко Дню Победы в Челябинске появится мемориальная доска в честь маршала Жукова. Табличку повесят на доме №32 по улице Жукова в Металлургическом районе. С инициативой по установке памятного знака к властям обратились ветераны Великой Отечественной войны. На Южном Урале знаменитый полководец бывал трижды. Он посещал Чебаркульскую дивизию, летное и автомобильное училища.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов отметил, что мемориальные доски в скором времени появятся и на других улицах, названных в честь героев войны. Торжественное открытие таблички состоится в субботу, 29 апреля.

 

   Источник: pravmin74.ru

 

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