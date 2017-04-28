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Ко Дню Победы в Челябинске появится мемориальная доска в честь маршала Жукова
28.04.2017 г. 12:25
Источник: pravmin74.ru
Ко Дню Победы в Челябинске появится мемориальная доска в честь маршала Жукова. Табличку повесят на доме №32 по улице Жукова в Металлургическом районе. С инициативой по установке памятного знака к властям обратились ветераны Великой Отечественной войны. На Южном Урале знаменитый полководец бывал трижды. Он посещал Чебаркульскую дивизию, летное и автомобильное училища.
Депутат Госдумы Владимир Бурматов отметил, что мемориальные доски в скором времени появятся и на других улицах, названных в честь героев войны. Торжественное открытие таблички состоится в субботу, 29 апреля.
Источник: pravmin74.ru
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