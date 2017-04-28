Борис Дубровский: Челябинская область нашла дно

Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский сказал, что Челябинская область нашла дно. Об этом губернатор сообщил на пресс-конференции по итогам первого квартала 2017 года. По его словам, индекс промпроизводства за этот период в регионе составил 100,1%, то есть наметился небольшой рост.

"Мы только сейчас начинаем стабилизироваться. Может быть, мы нашли дно и начинаем от него отталкиваться. Я считал, что динамика будет другая, мне казалось, что она будет лучше", - отметил Дубровский.

Губернатор объяснил, почему региону не удалось достичь лучших показателей. "40% нашей экономики составляют металлурги, они снизились – 99,2%. Машиностроители, что тоже для нас очень важно, 97-96%. В этих отраслях все еще есть падение. Появились «экзотические» для нас направления такие, как производство одежды – 125%, изделия из кожи – 115%, обработка древесины – 123%, мебель – в 2,2 раза. Понятно, что это эффект низкой базы, но тем не менее", - сказал глава региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Ситуация по металлургам во многом объясняется тем, что строители продолжают сталкиваться с проблемами, ввод жилых домов составляет 90%. И падение наблюдается уже два года. А это влияет на состояние металлургических предприятий, ведь именно строители формируют 35% сбыта для металлургов.

"При этом мы видим, что строители нашли некие новые направления, новые рынки применения своих возможностей, это промышленные объекты, потому что в целом объем строительных работ составляет 99,8%, почти 100%. Они загружены на уровне 2016 года, но не в жилищном строительстве", - добавил губернатор.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 28.04.2017 г.»