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Автозавод «Урал» перешел на четырехдневку
28.04.2017 г. 10:40
Автозавод «Урал» перешел на четырехдневку. Работать по сокращенному режиму будут почти 4,5 тыс. сотрудников миасского предприятия - весь коллектив. Об этом сообщается на сайте областного управления по труду. Ранее в руководстве завода подчеркивали, что не станут вводить укороченную неделю, однако ситуация изменилась. Корректировка планов связана с нестабильной рыночной конъюнктурой. График обещают вернуть в прежний режим с увеличением спроса на продукцию компании - тяжелую автотехнику.
По данным управления по труду, штат «Урала» - самый крупный в регионе коллектив предприятия, переведенный на сокращенную неделю. 2,5 тыс. человек работают в таком режиме на «ЧТЗ-Уралтрак» и свыше 2 тыс. - на чебаркульской «Уральской кузнице».
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