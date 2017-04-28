Фото с сайта www.chelproc.ru

Экологическая катастрофа. Около ста тонн мертвой рыбы всплыло в озере Кунашак. Факт массового замора обнаружил фонд «Маяк-57 Наследие». На странице организации в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 27 апреля, появились видеозаписи с шокирующими кадрами белой от мертвой рыбы поверхности озера. Активисты вместе с представителями районной прокуратуры отправились на водоем и проплыли по нему в резиновой лодке. Пробираться пришлось с трудом, поскольку местами слой рыбы доходит почти до метра. Плотность настолько большая, что озерные птицы ходят по этому "ковру" пешком. Запах, по свидетельству очевидцев, над водоемом стоит невыносимый.

По предварительным расчетам, погибло несколько десятков тонн карася, карпа и окуня. Учитывая то, что мертвая рыба покрывает и дно озера, общее количество может дойти до ста тонн. По факту замора прокуратура инициировала проверку. На водоеме будут работать эксперты, которые определят причину экологического бедствия и меры снижения вреда. В фонде «Маяк-57 Наследие» высказывают предположение, что рыбу отравил ядохимикатами арендатор озера. Сделано это было, по словам активистов, для того, чтобы в «зачищенном» водоеме разводить более ценные породы на продажу.

Фото с сайта www.chelproc.ru

Видео: "Кунашак без коррупции, Маяк-57 Наследие" / vk.com

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