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На челябинский рынок выходит крупнейший корейский производитель климатической техники

28.04.2017 г. 08:54

На челябинский рынок выходит крупнейший корейский производитель климатической техники
Фото с сайта pravmin74.ru

На челябинский рынок выходит крупнейший корейский производитель климатической техники. Об этом в четверг, 27 апреля, договорились предприниматели республики и южноуральской столицы в ходе визита южнокорейской делегации. В Челябинске будет работать компания «Китурамирус». В городе будет открыт ее сервисный центр. Официальное соглашение об этом подписали глава компании Ён Сехи и гендиректор торгового дома «СантехУрал» Сергей Ермаков. Таким образом, «СантехУрал» получил статус официального дилера оборудования, широко востребованного в Челябинске.

 

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