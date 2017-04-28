Фото с сайта today.kz

В четверг в Челябинской области сгорело более 90 гектаров леса. За минувшие сутки, 27 апреля, на Южном Урале произошло 16 лесных пожаров. Возгорания случились в Красноармейском, Чебаркульском, Шершневском, Кунашакском, Кыштымском лесничествах.

С начала пожароопасного сезона, который был объявлен с 10 апреля, было зафиксировано 93 пожара. В общей сложности за это время огнем уничтожено 470 гектаров. «Основной причиной пожаров по-прежнему является переход огня с прилегающих к лесу территорий», – сообщил замначальника управления лесами региона Александр Барановский.

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