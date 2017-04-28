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Под Челябинском 83-летняя пенсионерка ушла на кладбище и пропала
28.04.2017 г. 08:46
Под Челябинском 83-летняя пенсионерка ушла на кладбище и пропала. Все случилось во вторник, 25 апреля. Старушка отправилась на кладбище, а потом люди видели, как она выходила оттуда. Но домой к вечеру женщина не явилась. Родственники забили тревогу и обратились за помощью. Весь следующий день проводились совместные поиски, к ним подключились полиция, жители поселка, местная администрация, спасатели и кинологи. Были обследованы три гектара леса, дороги, канавы, окрестные строения. Появилось предположение о том, что женщина находится у родственников.
Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
Глава поселения с местными жителями отправились в поселок Туктубаево, где и обнаружили пенсионерку. Она была в гостях, ей ничего не угрожало. Женщину благополучно доставили домой к родственникам, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.
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