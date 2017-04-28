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Челябинская область попала в топ-10 регионов по росту выдачи потребкредитов
28.04.2017 г. 08:03
Фото с сайта prokazan.ru
Челябинская область попала в топ-10 регионов по росту выдачи потребкредитов. В первые три месяца 2017 года на Южном Урале деньги на покупку товаров выделяли на 37% чаще, чем в прошлом году. Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ), было выдано более 90 тыс. подобных займов. С таким показателем Челябинская область оказалась на девятом месте среди 40 регионов России. В целом по стране рост составил 27%. По мнению экспертов, это связано с постепенным восстановлением у банков «докризисного» аппетита к риску. Иными словами, несмотря ни на что, банки увеличивают темпы выдачи кредитов на покупку потребительских товаров.
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