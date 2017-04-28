Фото с сайта news.vdv-s.ru

Двухлетний ребенок в Златоусте задохнулся во время еды. Несчастный случай произошел в четверг, 27 апреля, в одном из многоквартирных домов. Мальчик двух лет обедал при родителях. После приема пищи ему стало плохо: кусочек попал в дыхательные пути, перекрыв движение воздуха. Родители вызвали скорую и до приезда медиков пытались помочь сыну своими силами, делая искусственное дыхание. Но это не помогло, прибывший фельдшер констатировал смерть ребенка.

По факту произошедшего СК инициировал проверку. Тело мальчика направили на медицинскую экспертизу для установления истинной причины смерти. При первичном осмотре следов насилия на нем не нашли.

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