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Жителя Челябинской области посадили на 2,5 года за призывы к террору в соцсети
27.04.2017 г. 16:33
Фото с сайта mediakuzbass.ru
Жителя Челябинской области посадили на 2,5 года за призывы к террору в соцсети. В 2014-2015 годах магнитогорец размещал на своей странице материалы, направленные на возбуждение межнациональной вражды. Он писал, что некоторые группы людей нужно уничтожать, призывал вступать в ряды экстремистских организаций, запрещенных на территории России. Мужчину осудили за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, отбывать их он будет в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
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