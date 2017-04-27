Фото с сайта mediakuzbass.ru

Жителя Челябинской области посадили на 2,5 года за призывы к террору в соцсети. В 2014-2015 годах магнитогорец размещал на своей странице материалы, направленные на возбуждение межнациональной вражды. Он писал, что некоторые группы людей нужно уничтожать, призывал вступать в ряды экстремистских организаций, запрещенных на территории России. Мужчину осудили за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, отбывать их он будет в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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Все новости за 27.04.2017 г.»